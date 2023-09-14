İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9506
  • EURO
    28,8129
  • ALTIN
    1654.54
  • BIST100
    8077.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Nazım Sangare resmen Fatih Karagümrük'te
Spor

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Nazım Sangare resmen Fatih Karagümrük'te

Fenerbahçe, 29 yaşındaki milli sağ bek Nazım Sangare ile yolların ayrıldığını duyurdu. Deneyimli futbolcunun yeni adresi Fatih Karagümrük oldu. İşte detaylar...

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Nazım Sangare resmen Fatih Karagümrük'te
ABONE OL

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Nazım Sangare'yi transfer etti. 29 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Fatih Karagümrük kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A Milli futbol takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.