Fenerbahçe, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'in Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a bonservisi ile birlikte transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Bosnalı orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.