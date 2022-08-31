Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Mergim Berisha'nın yeni takımı...

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Mergim Berisha'nın ülkesinin Augsburg takımına kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 24 yaşındaki golcü futbolcu, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

BERISHA: BUNDESLİGA'DA OYNAMAK HER ZAMAN HAYALİMDİ

Augsburg da Berisha'nın transferi açıklarken, golcü oyuncu Alman kulübünün internet sitesine şu açıklamayı yaptı:

"Augsburg'a transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Bundesliga'da oynamak her zaman büyük bir hayalimdi. Augsburg'daki koşullar ideal ve Almanya U21 Milli Takımı'nda geçirdiğim zamandan birkaç oyuncu tanıyorum. Bu yüzden alışma dönemimin uzun sürmeyeceğine ikna oldum ve şimdiden WWK Arena'daki ilk maçımı dört gözle bekliyorum."

STEFAN REUTER: BERİSHA OYUNUMUZU İLERİYE TAŞIYACAK

Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter ise Mergim Berisha'nın transferiyle ilgili olarak "Berisha ile hücum için istediğimiz takviyeyi bulduk. Büyüklüğü ve gücü ile oyunumuzu ileriye taşıyacak. Önceki takımlarında çok gol odaklı olduğunu ve çok fazla gol tehlikesi yarattığını kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolünden geçen Mergim Berisha'nın Augsburg'da 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.