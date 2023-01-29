Fenerbahçe, Armindo Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya kiraladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

Bruma, SC Braga'ya kiralandı. Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz'in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma'nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Portekiz ekibi Braga'nın Bruma açıklaması ise şu şekilde;

Bruma, satın alma opsiyonu olmadan Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilmiştir.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 5 resmi maça çıkan ve toplam 192 dakika süre alan Bruma, bu karşılaşmalarda 1 asistle skora etki edebildi.