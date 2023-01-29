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Spor

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Bruma'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4.25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Bruma'yı Braga'ya kiraladığını açıkladı.

29 Ocak 2023 Pazar 23:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Bruma'nın yeni adresi belli oldu
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Fenerbahçe, Armindo Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya kiraladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

Bruma, SC Braga'ya kiralandı. Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz'in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma'nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Portekiz ekibi Braga'nın Bruma açıklaması ise şu şekilde;

Bruma, satın alma opsiyonu olmadan Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilmiştir.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 5 resmi maça çıkan ve toplam 192 dakika süre alan Bruma, bu karşılaşmalarda 1 asistle skora etki edebildi.

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