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Spor

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Tiago Çukur geldiği gibi gitti

Fenerbahçe, Tiago Çukur'un Belçika 2. Lig takımı Dender'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

30 Ağustos 2022 Salı 12:22 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, İngiltere'nin Watford takımından kadrosuna kattığı Tiago Çukur'u Belçika 2. Lig ekibi Dender'e kiralık olarak gönderdi.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Tiago Çukur'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender'e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz."

Fenerbahçe, Tiago Çukur ile geçtiğimiz haziran ayında 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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