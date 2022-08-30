Fenerbahçe, İngiltere'nin Watford takımından kadrosuna kattığı Tiago Çukur'u Belçika 2. Lig ekibi Dender'e kiralık olarak gönderdi.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Tiago Çukur'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender'e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz."

Fenerbahçe, Tiago Çukur ile geçtiğimiz haziran ayında 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.