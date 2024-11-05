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Spor

Fenerbahçe, AZ Alkmaar mesaisine başladı

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose MOurinho yönetiminde başladı.

AA5 Kasım 2024 Salı 15:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe, AZ Alkmaar mesaisine başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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