Sezon başında Sevilla'dan Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarlı talebiyle alınan 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef EnNesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka deplasmanında Midtjylland'ı da boş geçmedi. Oysa daha 20 gün önce az kalsın Fenerbahçe'nin elinden kaçıyordu. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Talisca görüşmeleri sırasında Faslı golcüyü F.Bahçe'den ısrarla istedi. Önce Sarı-Lacivertli kulübün ödediği 22 milyon euroluk bonservis bedelini teklif eden Al Nassr daha sonra bu rakamı 30 milyon euro civarına çekti. Ancak Faslı oyuncu ayrılmak değil, kalıp kendini kanıtlamak istediğini söyledi.

GOLLERİ ÇİFTER ÇİFTER ATMAYA BAŞLADI

Mourinho'nun yavaş yavaş ilk 11'de şans vermeye başladığı Youssef En-Nesyri özellikle Başakşehir maçından sonra açıldı. O karşılaşmaya kadar ligde 14 maçta süre alan Faslı yıldız sadece 3 gol atabildi. Ancak Başakşehir maçından sonra tam uçuşa geçti. O karşılaşmada attığı iki golün ardından, Eyüpspor'u da boş geçmeyen En-Nesyri, Hatay'a karşı da 2 gol kaydetti. Konya maçını boş geçen Faslı yıldızın, ardından Adana Demir ve Göztepe karşılaşmalarında da duble yapması, dikkat çekiciydi.

GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARINA YAKLAŞTI

Forvetteki partneri Edin Dzeko ile birlikte son dönemde sahaya çift forvet olarak çıkan ve kafa golleriyle meşhur olan Faslı, Midtjylland deplasmanında yaptığı aşırma vuruşla, ayaklarının da kafası kadar etkili olduğunu kanıtladı. Geçen sezon Sevilla'da 41 maçta tüm kulvarlarda 20 gol ve 3 asisti bulunan yıldız oyuncu, şimdiden Fenerbahçe formasıyla o rekoruna çok yaklaştı. 31 karşılaşmada 17 gol ve 4 asistlik skor katkısı veren En Nesyri, şimdi rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.