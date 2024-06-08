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Spor

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın iddiasına cevap verdi

Fenerbahçe Yönetimi, başkan adayı Aziz Yıldırım kanadından gelen 'topluca kongre giriş kartı dağıtıldığı' iddiasına yanıt verdi.

8 Haziran 2024 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın iddiasına cevap verdi
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Fenerbahçe'nin olağan genel kurul toplantısında, başkan adayı Aziz Yıldırım cephesinden kimlik ibraz edilmeden topluca kongre giriş kartı dağıtıldığı iddiası geldi. Sarı lacivertli yönetim, bu iddiaya yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin internet siteisnden yapılan açıklama şöyle:

"Genel Kurul Üyelerimize dağıtılan toplantı giriş kartları, imza karşılığı üyelerimize bizzat teslim edilmekte olup;

Sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda görüntülenen kartlar, Seçimli Olağan Genel Kurulumuz'da görevli olan kişilere ait akreditasyon kartlarıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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