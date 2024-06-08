Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın iddiasına cevap verdi

Fenerbahçe'nin olağan genel kurul toplantısında, başkan adayı Aziz Yıldırım cephesinden kimlik ibraz edilmeden topluca kongre giriş kartı dağıtıldığı iddiası geldi. Sarı lacivertli yönetim, bu iddiaya yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin internet siteisnden yapılan açıklama şöyle:
"Genel Kurul Üyelerimize dağıtılan toplantı giriş kartları, imza karşılığı üyelerimize bizzat teslim edilmekte olup;
Sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda görüntülenen kartlar, Seçimli Olağan Genel Kurulumuz'da görevli olan kişilere ait akreditasyon kartlarıdır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."