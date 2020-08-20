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Spor

Fenerbahçe Bakasetas'ı bitirmeye çok yakın

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü Erol Bulut'un transferini ısrarla istediği Anastasios Bakasetas'ın sarı-lacivertlilere yakın olduğu iddia edildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:38 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 22:38
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Süper Lig'de şu ana kadar transferde liderliği elinde bulunduran Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmeler yaptığı Anastasios Bakasetas transferini de bitirmek üzere olduğu kaydedildi.

Yunan basınında Sport24'ün haberine göre, uzun süren pazarlıklar sonrasında Fenerbahçe ve Alanyaspor pazarlıklarda son aşamaya geldi, anlaşmaya yakınlaştı.

"BAKASETAS'IN TRANSFER YAPACAĞINI DUYDUM"

Öte yandan Alanyaspor'un eski oyuncularından Djalma Campos da Bakasetas'ın transfer yapacağını duyduğunu belirtti.

33 yaşındaki Angolalı futbolcu, "Bakasetas harika bir yıl geçirdi. Sadece 1 ya da 2 maç kaçırdı. Şu anda duyduğuma göre bir transfer yapacak, ona iyi şanslar diliyorum. Alanya'da hem Erol Bulut'un, hem de kulübün ona büyük güveni vardı." ifadelerini kullandı.

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