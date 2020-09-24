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Spor

Fenerbahçe Barış Sungur'u Muğlaspor'a kiraladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor Fenerbahçe'den Barış Sungur'u 1 yıllığına kiraladı. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde en az 15 maç oynama garantisi bulunuyor.

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 20:23 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 20:23
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Fenerbahçe’nin sezon başında Bucaspor’dan kadrosuna kattığı Barış Sungur, Muğlaspor’a 1 yıllığına kiralandı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Bucaspor’dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Barış Sungur, TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor’a kiralandı. Daha önce Kırşehir Belediyespor’a transferi gündemde olan ancak kulübün oynama garantisi vermemesi üzerine İstanbul’a geri dönen Barış Sungur, Muğlaspor’la kontratı imzaladı. Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz’in sözleşme imzalattığı Barış Sungur, yeni takımında hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde en az 15 maç oynama garantisi bulunuyor.

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