Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'de yapılan çalışma koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyucular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu idmanla Rams Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.