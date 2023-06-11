Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı. Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidecek. Peki Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman 2023? Fenerbahçe FB Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN 2023?



Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım başladı. Başakşehir ile Fenerbahçe, 61. Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için İzmir'de Göztepe'ye ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Başakşehir finali 11 Haziran 2023 Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20:45'te oynanacak.

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?



FB Başakşehir maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe-Başakşehir maçı ATV'den canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: İrfan Can; Ferdi, Samet, Szalai, Peres; Arao; Arda, Zajc, İrfan; Batshuayi, Valencia

Başakşehir: Muhammed; Şener, Duarte, Touba, Lima; Biglia; Januzaj, Ömer Ali, Berkay, Deniz; Figueiredo