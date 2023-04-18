İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2023 Salı / 28 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4051
  • EURO
    21,3107
  • ALTIN
    1251.03
  • BIST100
    5018.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor
Spor

Trabzonspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarını bugün yaptığı idmanlarla sürdürdü.

AA18 Nisan 2023 Salı 20:32 - Güncelleme:
Trabzonspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirerek günü noktaladı.

İdmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor'da yeni hoca Nenad Bjelica, Sivasspor'da takımın başında ilk maçına çıkacak. Süper Lig'de şuana kadar 45 puan toplayan Trabzonspor, 6. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.