Trabzonspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanlarla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirerek günü noktaladı.
İdmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor'da yeni hoca Nenad Bjelica, Sivasspor'da takımın başında ilk maçına çıkacak. Süper Lig'de şuana kadar 45 puan toplayan Trabzonspor, 6. sırada yer alıyor.