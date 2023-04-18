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Spor

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla noktaladı.

IHA18 Nisan 2023 Salı 20:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
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Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Dün izinli olan Arda Güler, bugün yapılan antrenmanın tamamında yer aldı. Hastanede çekilen MR sonrası sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen Miha Zajc'ın tedavisine başlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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