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Spor

Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

IHA21 Aralık 2020 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 11:15
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Süper Lig’in 14. haftasında 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler TFF’nin resmi sitesinden açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri şöyle:

22 Aralık Salı

19.00 A.Hatayspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba

16.00 BB Erzurumspor - Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 A.Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 Aralık Perşembe

16.00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kayserispor - İH Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Ç.Rizespor - FT Antalyaspor: Erkan Özdamar

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Halis Özkahya

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