Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 3-1 yenerken, rakibine karşı sahasında sezon 4 sezonda 4 galibiyet elde etti.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 22:20
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Sezonun ilk yarısında Başakşehir'de oynanan müsabaka 1-1 tamamlanırken, ikinci maçta üstünlüğü sarı-lacivertliler aldı.

Taraflar arasında 5 Şubat 2022'de Şükrü Saracoğlu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 1-0'lık skorla kazanırken, sonrasındaki sezonlarda Fenerbahçe sırasıyla, 1-0, 4-0, 3-1 ve 3-1'lik skorlarla galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler öte yandan rakibiyle oynadığı 9'u lig, 1'i kupa olmak üzere son 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 1'er kez de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

