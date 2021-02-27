İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2021 Cumartesi / 15 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4294
  • EURO
    8,982
  • ALTIN
    412.302
  • BIST100
    1471.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dev maç öncesi Samandıra'da
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dev maç öncesi Samandıra'da

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanını, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da takip etti.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 16:25 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:25
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de takip etti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 13.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.