Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçına taraftarlarla birlikte gitti

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında sezonu açıyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda 21.30'da Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç maçı yerinde takip edecek.

Öte yandan Başkan Ali Koç sürpriz yaparak Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsle stadyuma gitme kararı aldı.

Fenerbahçe o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda "Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!" ifadeleri kullanıldı.