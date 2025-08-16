İSTANBUL 29°C / 22°C
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçına taraftarlarla birlikte gitti

Fenerbahçe'nin Göztepe ile bugün oynayacağı maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Koç, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsle stadyuma gitme kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında sezonu açıyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda 21.30'da Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç maçı yerinde takip edecek.

Öte yandan Başkan Ali Koç sürpriz yaparak Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsle stadyuma gitme kararı aldı.

Fenerbahçe o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda "Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!" ifadeleri kullanıldı.

