26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7079
  • 6,3207
  • 274.585
  • 100491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim hakkında 'sicili bozuk' diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından incelenen Koç'un Fatih Terim ve MHK hakkında yaptığı açıklamalar sportmenliğe aykırı bulundu ve PFKD'ya sevki gerçekleştirildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor"

FATİH TERİM'DEN ALİ KOÇ'A CEVAP

Fatih Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi" açıklamasını yaptı.

Çok uzun zamandır Avrupa'da oynadıklarını vurgulayan Terim, "Çok yerde oynadık, çok insan gördük ve görmeye devam ediyoruz. Tanınmak, saygı görmek güzel bir şey. Brugge'yi biz de güzel şekilde ağırlayacağız, güzel güzel oynayacağız. Bu arada Avrupa'da mücadele edecek Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Havada tehlikeli yakınlaşma! Rus Tu-160´ı F-18 ve F-16´lar çembere aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem

Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem

Afganistan'da ABD katliamı! Terörist diye sivilleri vurdular

Afganistan'da ABD katliamı! Terörist diye sivilleri vurdular

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Yerli 'köstebek' banttan indirildi: Sadece 8 ülkede var

Yerli 'köstebek' banttan indirildi: Sadece 8 ülkede var

Örgüt çözülmeye devam ediyor: 6 terörist daha teslim oldu

Örgüt çözülmeye devam ediyor: 6 terörist daha teslim oldu

Husiler tehdit etti: Orayı da vururuz

Husiler tehdit etti: Orayı da vururuz
 

POPÜLER HABERLER

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA