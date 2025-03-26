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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tüm oyuncularımızı kutluyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı yenerek organizasyonda 5. kez şampiyon olan Fenerbahçe Medicana'yı tebrik etti.

Haber Merkezi26 Mart 2025 Çarşamba 22:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tüm oyuncularımızı kutluyorum
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı yenerek organizasyonda 5. kez şampiyon olan Fenerbahçe Medicana, kupayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine götürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Kulübündeki ziyarette oyuncular ile teknik ve idari kadro hazır bulundu.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Medicana'yı başarılarından dolayı kutladı. Sarı-lacivertli takım da kupayı Ali Koç'a takdim etti.

Fenerbahçe Medicana'yı tebrik eden Koç, "Başta Hulusi Bey olmak üzere hocamızı, teknik kadromuzu, tüm oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah play-off'larda da gidebildiğimiz kadar gideriz, hatta kupayı da alırız. Çünkü dünden sonra çok daha fazla inanıyoruz. Bu takıma sevinmek yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, çok değerli bir kupa kazandıklarını vurgulayarak "Çok güzel bir sonuçla bitirdik. Umut ediyorum ki bu kupanın devamı gelecek. O gücü, o motivasyonu hepinizde çok net hissediyoruz. Sayın başkanımızın da söylediği gibi sadece kadınlarda değil, artık hem erkeklerde hem kadınlarda kendimize bir hedef koyduk. Avrupa Şampiyonu olmak istiyoruz. Bu hemen bir günde, bir yılda olacak şey değil ama en kötü ihtimalle bizim dönemimizin sonuna kadar bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Voleybolda alacak 3 tane kupamız var. İnşallah bu sene üçünü de alarak taraftarımıza, kulübümüze ve sevgili başkanımıza layık bir takım, şube olduğumuzu kanıtlarız." diye konuştu.

Sportif direktör Dariusz Stanicki ise ligde play-off'ların başladığını ve şampiyonluk şanslarının çok yüksek olduğunu aktardı.

Başantrenör Slobodan Kovac da "Durmak gibi bir niyetimiz yok. Bundan sonra diğer kupaları da almak istiyoruz ve alabileceğimize inanıyoruz. Umarım ki başkanım bir süre sonra yine sizi ziyaret edebiliriz ve elimizde yine bir kupa olur." dedi.

Sarı-lacivertli voleybolculardan kaptan Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu ile Kaan Gürbüz de bu sezonun lig şampiyonluğuna da talip olduklarını dile getirdi.

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