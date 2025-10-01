İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5888
  • EURO
    48,8021
  • ALTIN
    5157.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran futbol akademisini ziyaret etti
Spor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran futbol akademisini ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde futbol akademisini ziyaret etti.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 20:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran futbol akademisini ziyaret etti
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, futbol akademisini ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette başkan Saran ile yönetim kurulu üyesi Vural, teknik ekip ve oyuncularla buluştu.

Sadettin Saran ile Vural, futbol akademisi genel koordinatörü Sedat Karabük, idari sorumlu Serdar Alkın, teknik heyet, oyuncular ve kulüp personeliyle tek tek tanışarak, yeni sezon öncesinde başarı dileğinde bulundu.

Başkan Saran, ayrıca Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya ile de bir araya geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.