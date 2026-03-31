31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
Spor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasına giderken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Saran, kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynunda ağrı olmasına rağmen yöneticilerle yapılan toplantıya katıldı. İşte detaylar...

AA31 Mart 2026 Salı 16:25
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasına giderken trafik kazası geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarıldı.

Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir.

Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir.

Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

