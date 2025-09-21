Sarı-Lacivertliler'de seçim için yapılan geri sayım son buldu. Başkan Ali Koç ve rakibi Sadettin Saran, bugün Fenerbahçe liderliği için sandıkta yarışacak. Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. 91. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Kongresi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanını belirleme amacıyla bugün eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde düzenlenecek. Oy atma işlemi sabah saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek. İşlemlerin ardından hızlıca sayımlara geçilecek.

SANDIKLAR BİRLİKTE AÇILACAK

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve Genel Kurul Divan Başkanının, yani Şekip Mosturoğlu'nun öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda Genel Kurul Divan Başkanı, Sarı-Lacivertli kulübün başkanını ilan edecek. Mevcut Başkan Ali Koç, toplamda 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer başkan adayı Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak. Başkan Ali Koç, Sadettin Saran'ı da mağlup ederse üst üste 4. kez kazanmış olacak.

DÜNKÜ KONGRE GERGİN GEÇTİ

Bugün gerçekleştirilecek olan seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. Geçen yılki seçimde kullanılan oy sayısı yüksek ihtimalle geride kalacak. Öte yandan dünkü kongre hayli gergin geçti. Sadettin Saran'ın destekçilerinin olduğu tribüne bardak fırlatıldı. Divan Başkanı Mosturoğlu sık sık tribünlere gidip sakinleştirmeye çalıştı.