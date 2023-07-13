Fenerbahçe, Becao için tekrar devrede

İtalyan basınının manşetlerine çıkan haberlere göre Atalanta, Becao transferi için Udinese kulübüyle önemli aşama kaydetmişken Fenerbahçe yeniden devreye girerek özel bir teklif yaptı. Sarı lacivertlilerin Becao için yaptığı 7+2 milyon euroluk teklifi yükselteren 12 milyon euroyu masaya koyduğu ifade edildi.

Udinese kulübünün uzun süre Becao için 12 milyon eurodan aşağı inmediği gündeme gelmişti ve Fenerbahçe'nin yeni teklifi sonrası yaşanacak gelişmeler ise şimdiden merak konusu oldu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Öte yandan çıkan haberlere göre daha önce Torino kulübü de Becao'ya teklif yapmış ancak rakamlar yükselince yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Udinese'nin önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Becao'yu elinden bedelsiz kaçırmamak için bu yaz satmaya sıcak baktığı biliniyor.