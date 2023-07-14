Fenerbahçe, Becao transferini bitirmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe, savunma hattına Alexander Djiku'nun ardından bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor; Rodrigo Becao

Becao ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun ardından kulübü Udinese ile de anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Becao İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'nin Becao transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

RODRIGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya geldi. 1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.