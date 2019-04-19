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Fenerbahçe Bafetimbi Gomis'in işini bitiriyor

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin tarihi Gomis operasyonu başladı.

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Galatasaray'da gol kralı olarak büyük sükse yapan Bafetimbi Gomis'in menajeriyle ilk görüşme gerçekleştirildi. Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Kanarya'da gözler Bafetimbi Gomis transferine çevrildi. 

Sarı-lacivertli kurmaylar Gomis transferiyle hem santrfor bölgesini sağlama almak, hem de Galatasaray'a karşı psikolojik bir üstünlük kurmanın hesaplarını yapıyor.

İşte tarihi transfer harekatının detayları...

Fransız yıldızın menajeri, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Al Hilal, golcü futbolcunun parasını ödeyemeceğini söyleyip, "Kulüp bul" dedi.

33 yaşındaki oyuncunun menajerleri de ilk olarak sarı-lacivertlilere durumu iletti. Fenerbahçeli yöneticiler ise, "Gomis için mayıs ayında görüşelim" karşılığını verdi.

Bu arada menajerlerin Al Hilal'in 33 yaşındaki oyuncusu bedelsiz göndermeye hazır olduğunu da ifade etti. Bu arada Gomis, 2018-19'da Arap ekibiyle çıktığı 32 resmi karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Fotomac)

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