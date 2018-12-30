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Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen: 91-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 91-61 mağlup etti.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe Beko; Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu, Kalinic, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başlarken, Darüşşafaka Tekfen sahaya; Brown, Douglas, Peiners, Evans ve Oğuz Savaş beşiyle çıktı.
 
Mücadeleye hücumda etkili bir oyunla başlayan ve savunmada da rakibine kolay sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, ilk 5 dakikayı Melli, Kalinic, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 12-5 önde geçti. Periyodun kalan 5 dakikalık bölümü 10-10'luk eşitlikle geçilince, Fenerbahçe ilk çeyreği 7 sayı farkla önde kapattı: 22-15.
 
İkinci periyoda savunmadaki sert oyunuyla giriş yapan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, hücumda yakaladığı fırsatları da sayıya çevirirken, 15'inci dakikayı 12 sayı farkla üstün geçti: 30-18. Datome ve Guduric'in etkili oyunuyla farkı açmayı sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-30 önde gitti.
 
Üçüncü periyotta Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun çizgi dışından bulduğu sayılarla hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko, 25'inci dakikayı 55-37 önde geçti. Vites yükselten ve farkı açmayı sürdüren sarı lacivertli takım, maçın final periyoduna 25 sayı farkla önde girdi: 70-45.
 
Mücadelenin son periyodunda rakibine oyun ve skor üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Beko, parkeden 91-61 galip ayrıldı.

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