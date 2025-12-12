İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe Beko, 17 sayıdan döndü! Monaco deplasmanında kritik galibiyet

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında Monaco deplasmanında önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, 17 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı 92-86 kazanarak serisini sürdürdü.

12 Aralık 2025 Cuma 23:50
Fenerbahçe Beko, 17 sayıdan döndü! Monaco deplasmanında kritik galibiyet
Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu 92-86 yendi.

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 6, toplamda 9. galibiyetini elde ederken Monaco, 6. kez mağlup oldu.

Salon: Salle Gaston Medecin

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)

Monaco: Okobo 6, Blossomgame 4, Theis 4, Diallo 18, James 20, Hayes 12, Tarpey 4, Strazel 7, Mirotic 11

Fenerbahçe Beko: Melli 9, Tucker 24, Tarık Biberovic 4, Hall 13, Birch 15, Bacot 3, Metecan Birsen, Baldwin 12, Melih Mahmutoğlu, Boston 2, Colson 10

1. Periyot: 21-14

Devre: 46-38

3. Periyot: 69-60

Beş faulle çıkan: 39.74 Tucker (Fenerbahçe Beko)

Popüler Haberler
