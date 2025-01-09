Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Almanya ekibi ALBA Berlin'i 90-73 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, ilk periyotta etkili performans gösteren Sertaç Şanlı'nın 7. dakikadaki 3 sayılık isabetiyle 7-0'lık seri yakaladı (13-7). Konuk ekip ise rakibine pota altından basketlerle cevap vermeye çalıştı ve karşılaşmanın ilk çeyreği 16-11 sona erdi.

Maçın ikinci çeyreğinde tempoyu artıran ALBA Berlin, 13. dakikada Malte Delow'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla 5-0'lık seri yakaladı (21-18). Hücumdaki başarılı performansını sürdüren konuk ekip, 18. dakikada Matt Thomas'ın 3 sayılık basketiyle durumu beraberliğe getirdi: 30-30. Sertaç Şanlı ve Marko Guduric'in oyuna girmesiyle hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-34 önde girdi.

Konuk ekip, üçüncü çeyrekte dış atışlardan bulduğu isabetlerle aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko da rakibine Nigel Hayes-Davis'in 3 sayılık basketleriyle cevap verdi. ALBA Berlin, periyodun son saniyesinde Martin Hermannsson'un pota altından basketiyle farkı 1'e indirdi ve son çeyreğe Fenerbahçe Beko'nun 61-60 üstünlüğüyle gidildi.

ALBA Berlin, son periyodun ilk dakikasında Martin Hermannsson'un 2 sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçti (61-62). Fenerbahçe Beko da 6 saniye sonra Marko Guduric'in 3 sayılık basketiyle durumu 64-62'ye getirdi. Bu dakikadan sonra taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, Tarık Biberovic, Sertaç Şanlı ve Marko Guduric'in performanslarıyla rakibine üstünlük kurdu ve maçtan 90-73 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Mays 4, Guduric 14, Hayes-Davis 14, Colson 10, Sertaç Şanlı 18, Tarık Biberovic 8, Hall 2, Pierre 9, Birch 2, Melli 9, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen

Alba Berlin: Procida 14, McDowell-White 9, Thomas 13, Schneider 6, McCormack 4, Delow 10, Wetzell 7, Hermannsson 6, Spagnolo 2, Rapieque 2, Mattisseck

1. periyot: 16-11

Devre: 37-34

3. periyot: 61-60