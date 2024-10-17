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Spor

Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Alba Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

17 Ekim 2024 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'e konuk olacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak. Uber Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.

Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.

İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.

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