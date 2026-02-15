İSTANBUL 23°C / 13°C
Spor

Fenerbahçe Beko, Ankara'da kazandı

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 88-76 mağlup ederek ligde 18. galibiyetine ulaştı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla liderliğini korudu.

AA15 Şubat 2026 Pazar 20:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Ankara'da kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 76-88 mağlup etti.

Beş faulle çıkanlar: 30.26 Mert Emre Ekşioğlu, 38.46 Bacot (Fenerbahçe Beko), 38.06 Bankston, 38.40 Berkan Durmaz (Türk Telekom)

Ligde 18. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürürken başkent ekibi 8. mağlubiyetini yaşadı.

Maça 6 sayılık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk bölümü 10-4 önde geçti. Türk Telekom hücumlarında istediği sonuçları alamazken konuk ekip, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9'a (8-17) kadar çıkardı. Savunmadaki etkisini hücuma yansıtmayı başaran ev sahibi ekip, farkı 2'ye (17-19) indirdi. Kalan bölümde Jantunen'in serbest atıştan bulduğu sayıya, Allman üçlükle cevap verdi ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyodun başında Mert Emre Ekşioğlu'nun sayısına Smith'in üçlüğüyle karşılık veren Türk Telekom, maçta ilk kez öne (23-22) geçti. Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla yeniden üstünlüğü yakaladı: 30-32. Pota altında etkisini artıran konuk ekip, farkı çift hanelere (31-41) çıkardı. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçerken Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Fenerbahçe Beko, çeyreğin sonuna 4 dakika 49 saniye kala farkı 16'ya (45-61) yükseltti. Son bölümde Türk Telekom farkı tek haneye (9) indirmeyi başarsa da konuk ekip aldığı molanın ardından etkisini artırdı ve son 10 dakikaya 12 sayılık (58-70) avantajla girdi.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 88-76 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Kerem Yılmaz

Türk Telekom: Devoe 2, Usher 2, Trifunovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Alexander 13, Allman 20, Berkan Durmaz 2, Smith 14, Bankston 9, Ata Kahraman 3

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 6, Bacot 9, Wilbekin 12, Mert Emre Ekşioğlu 6, Onuralp Bitim 8, Boston 19, Horton-Tucker 4, Melih Mahmutoğlu 14, Colson 2, Jantunen 8, Demircan Demir

1. Periyot: 20-20

Devre: 36-48

3. Periyot: 58-70

