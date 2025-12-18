İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Fenerbahçe Beko, Armani Milan deplasmanında!

EuroLeague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, Armani Milan deplasmanında!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 17. haftasında bugün İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Allianz Cloud'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 7. sırada yer alıyor.

Geride kalan 16 haftada 9 galibiyet ve 7 yenilgi alan İtalyan ekibi ise 10. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, ligdeki son maçında sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 81-77 mağlup olarak 6 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı.

