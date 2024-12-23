Fenerbahçe Beko, eylül ayında transfer ettiği Boban Marjanovic ile vedalaştı.

Fenerbahçe'den yapılan duyuruda Marjanovic'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunun kullanıldığı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.

İşte Fenerbahçe Beko'nun ayrılık paylaşımı:

Her şey için teşekkürler Boban Marjanovic! ����



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