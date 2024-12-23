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Spor

Fenerbahçe Beko ayrılığı duyurdu! Boban Marjanovic ile yollar ayrıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Sırp pivot Boban Marjanovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

23 Aralık 2024 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko ayrılığı duyurdu! Boban Marjanovic ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Beko, eylül ayında transfer ettiği Boban Marjanovic ile vedalaştı.

Fenerbahçe'den yapılan duyuruda Marjanovic'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunun kullanıldığı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.

İşte Fenerbahçe Beko'nun ayrılık paylaşımı:

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