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Spor

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni farklı geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında, Fenerbahçe Beko evinde Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 mağlup etmeyi başardı.

22 Kasım 2020 Pazar 20:53 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 20:53
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında, Fenerbahçe Beko sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Sinem Tetik

FENERBAHÇE BEKO: Hamilton 3, Brown 6, Tarık Biberoviç 2, Barthel 18, Ulanovas 2, Ali Muhammed 26, Pierre 7, Ahmet Düverioğlu 6, Melih Mahmutoğlu, Kenan Sipahi, Berkay Candan

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 15, İsmet Akpınar 12, Burak Can Yıldızlı 6, Owens 5, Aldridge 6, Erkan Yılmaz 8, Rıdvan Öncel 4, Thomas Akyazılı, Hadi Özdemir

1'İNCİ PERİYOT: 13-13

DEVRE: 26-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-43

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