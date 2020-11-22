Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni farklı geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında, Fenerbahçe Beko sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Sinem Tetik
FENERBAHÇE BEKO: Hamilton 3, Brown 6, Tarık Biberoviç 2, Barthel 18, Ulanovas 2, Ali Muhammed 26, Pierre 7, Ahmet Düverioğlu 6, Melih Mahmutoğlu, Kenan Sipahi, Berkay Candan
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 15, İsmet Akpınar 12, Burak Can Yıldızlı 6, Owens 5, Aldridge 6, Erkan Yılmaz 8, Rıdvan Öncel 4, Thomas Akyazılı, Hadi Özdemir
1'İNCİ PERİYOT: 13-13
DEVRE: 26-25
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-43