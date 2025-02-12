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Spor

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni rahat geçti

Fenerbahçe Beko, ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup etti.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni rahat geçti
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Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 31 sayı farkla 87-56 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı 14 Şubat'ta Şanlıurfa'da oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

Fenerbahçe Beko: McCollum 10, Guduric 6, Biberovic 8, Hayes 14, Birch 6, Baldwin 7, Melli 12, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 5, Mert Emre Ekşioğlu 1, Metecan Birsen 8

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 6, Smith 6, Odiase 15, Cavanaugh 5, Bouteille 3, Massinburg 3, Furkan Haltalı 1, Simonovic 10, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş

1. Periyot: 22-7

Devre: 49-25

3. Periyot: 70-38

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