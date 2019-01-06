Fenerbahçe Beko, Banvit deplasmanında mağlup
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'nin 13. haftasında Banvit, Fenerbahçe Beko'yu 83-78 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'nin 13. haftasında Banvit, Fenerbahçe Beko'yu uzatmalar sonunda 83-78 mağlup etti ve Galatasaray'ın ardından rakibine ligde 2. mağlubiyetini yaşattı.
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