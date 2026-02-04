İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı deplasmanda devirdi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda Barcelona'yı 82-78 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 18. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

4 Şubat 2026 Çarşamba 00:48
Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı deplasmanda devirdi
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeauge) 26. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 82-78'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'yı deplasmanda yenerek galibiyet sayısını 18'e yükselten sarı-lacivertliler, 1 maçı eksik olmasına karşın lider pozisyonda. İspanyol temsilcisi ise bu sonuçla ligde 10. yenilgisini yaşadı.

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Barcelona: Punter 24, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 4, Shengelia 3, Cale 5, Brizuela 11, Laprovittola 3, Parra 10, Norris, Hernangomez

Fenerbahçe Beko: Melli 7, Tucker 8, Tarık Biberovic 19, Hall 7, Birch 8, Baldwin 16, De Colo 6, Onuralp Bitim 2, Jantunen 7, Colson 2, Boston

1. Periyot: 14-29

Devre: 41-53

3. Periyot: 56-73

5 faulle çıkan: Dk. 38.50 Tucker (Fenerbahçe Beko)

