DHA 26 Şubat 2021 Cuma 23:53 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 23:53

Anadolu Efes'i tebrik ederek sözlerine başlayan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, '40 dakika boyunca çok iyi oynadılar. Çok yetenekli ve iyi şutörlerin olduğu bir takım. Takım olarak çok iyi oynuyorlar. Micic'i rekorundan dolayı tebrik ederim. Çok iyi bir maç çıkardı. Biz ise maça iyi başlamadık, tüm sorumluluğu ben alıyorum. Çok iyi bir takıma, EuroLeague şampiyonluk adayına karşı oynadık. Oyunculara bu krediyi vermek gerekiyor ama bugün oynadığımızdan daha iyi oynayabilirdik.' diye konuştu.