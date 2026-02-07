İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde zirveyi bırakmadı

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 27. haftanın ardından son şampiyon Fenerbahçe Beko, bir maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü.

7 Şubat 2026 Cumartesi 12:05
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde zirveyi bırakmadı
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çift maç haftasını 2'de 2 ile tamamlayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer aldı.

Fenerbahçe, 26. haftada İspanya ekibi Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yenerken, 27. haftada ise konuk olduğu Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 92-90 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetine imza attı.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı.

ANADOLU EFES, KÖTÜ GİDİŞE SON VERDİ

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan lacivert-beyazlı takım, çift maç haftasını 2'de 2 ile geçti.

Anadolu Efes, 26. haftada konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 107-90 üstünlük kurarak Avrupa Ligi'nde 9 maç sonra kazanmayı başardı.

Lacivert-beyazlılar, 27. haftada ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 92-82 yendi ve bu sezon EuroLeague'de ikinci kez sahadan peş peşe galibiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 19'undan yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, 19. basamakta yer aldı.

PANATHİNAİKOS SAHASINDA KAZANDI, DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, çift maç haftasında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Yunanistan temsilcisi, 26. haftada ağırladığı İspanya'nın Real Madrid takımını 82-81 mağlup etti.

Milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Panathinaikos, 27. haftada ise Sırbistan ekibi Partizan'a deplasmanda 78-62 yenildi.

EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Panathinaikos AKTOR, geride kalan 27 haftada 16 galibiyet ve 11 yenilgi sonucunda averajla 8. sırada bulunuyor.

SONUÇLAR

Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. ve 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

26. hafta:

Dubai Basketbol-Olympiakos: 108-98

Anadolu Efes-Valencia Basket: 107-90

Zalgiris-Monaco: 104-87

Kızılyıldız-Hapoel IBI: 87-75

Maccabi Rapyd-Partizan: 95-93

Panathinaikos AKTOR-Real Madrid: 82-81

Bayern Münih-Paris Basketbol: 81-75

Barcelona-Fenerbahçe Beko: 78-82

EA7 Emporio Armani Milan-Kosner Baskonia: 109-89

Virtus Bologna-LDLC ASVEL: 70-80

27. hafta:

Dubai Basketbol-Real Madrid: 93-85

Hapoel IBI-Valencia Basket: 99-104

Partizan-Panathinaikos AKTOR: 78-62

Bayern Münih-Monaco: 91-82

Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko: 90-92

Anadolu Efes-Zalgiris: 92-82

LDLC ASVEL-EA7 Emporio Armani Milan: 76-77

Kızılyıldız-Maccabi Rapyd: 82-83

Olympiakos-Virtus Bologna: 109-77

Kosner Baskonia-Barcelona: 91-97

PUAN DURUMU

EuroLeague'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGMAYAV.
1-Fenerbahçe Beko261972144205688
2-Olympiakos2617923352162173
3-Valencia Basket27171024342334100
4-Barcelona2717102304226440
5-Hapoel IBI26161022252124101
6-Real Madrid27161123642258106
7-Kızılyıldız2716112347230047
8-Panathinaikos AKTOR2716112302225547
9-Zalgiris27151223902248142
10-Monaco27151224232298125
11-EA7 Emporio Armani Milan27141322872295-8
12-Dubai Basketbol27131423472375-28
13-Virtus Bologna27121522172273-56
14-Maccabi Rapyd27121523842452-68
15-Bayern Münih27121521582232-74
16-Kosner Baskonia2791823262429-103
17-Partizan2791821532376-223
18-Paris Basketbol2681823172400-83
19-Anadolu Efes2781921142237-123
20-LDLC ASVEL2772021002303-203

