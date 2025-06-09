İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2025 Pazartesi / 13 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2385
  • EURO
    44,9044
  • ALTIN
    4198.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!
Spor

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yendi. Sarı lacivertliler, finale yükselmeyi başardı.

Haber Merkezi9 Haziran 2025 Pazartesi 22:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olan Fenerbahçe, müsabakaya 14-0'lık seriyle başladı. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 25-14 önde tamamlarken, Bahçeşehir 2. periyotta etkili hücumlarla farkı 5 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, ribaundlarda rakibine üstünlük kurarken bu çeyrek karşılıklı sayılarla geçti ve soyunma odasına 36-47'lik skorla girildi. Lacivert-beyazlılar, 3. çeyrekte farkı azaltsa da, sarı-lacivertlilerin hücumdaki verimliliği ile son çeyrekte 4 dakika kala 20 sayılık fark oluştu. Jasikevicius'un öğrencileri parkeden 93-84'lük skorla galip ayrılarak finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik

Bahçeşehir Koleji: Tyler Cavanaugh 3, Tai Odiase 6, Axel Bouteille, Kenan Sipahi 9, Christian Massinburg 4, Marko Simonovic 8, Şehmus Hazer 19, Furkan Korkmaz 15, Jaleen Smith 13, Furkan Haltalı 4, Göktuğ Baş 3

Başantrenör: Dejan Radonjic

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 10, Emre Ekşioğlu 8, Marko Guduric 14, Arturs Zagars 5, Khem Birch 8, Metecan Birsen 16, Wade Baldwin 16, Devon Hall 10, Nicolo Melli 6, Melih Mahmutoğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu, Faruk Biberoviç

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 14-25 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 36-47 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 59-69 (Fenerbahçe lehine)

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.