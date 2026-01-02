İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0379
  • EURO
    50,6129
  • ALTIN
    6053.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında galibiyet arıyor
Spor

Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında galibiyet arıyor

EuroLeague'de 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, bu akşam İspanya'da Baskonia'ya konuk olacak.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 08:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında galibiyet arıyor
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertli takım, oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, ligde 6. sırada bulunuyor.

Ligde 18 maçta 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Baskonia ise averajla 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son olarak bir başka İspanya temsilcisi olan Barcelona'yı 72-71 mağlup etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.