Spor

Fenerbahçe Beko, Bologna deplasmanında galip

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında konuk olduğu İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup etmeyi başardı.

22 Ocak 2026 Perşembe 00:57
Fenerbahçe Beko, Bologna deplasmanında galip
Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna ekibini 85-80 yendi.

İlk yarısını 47-40 geride kapatan Fenerbahçe Beko ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı 85-80 kazandı.

Salon: Virtus Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek

Virtus Bologna: Edwards 35, Pajola 4, Alston Jr. 14, Diouf 3, Akele, Niang 6, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Hall 7, Biberovic 15, Melli, Birch 4, Bacot 2, Horton-Tucker 28, De Colo 12, Onuralp Bitim 6, Jantunen 8

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 60-65

Beş faulle çıkan: 39.59 Hackett (Virtus Bologna)

