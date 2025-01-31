Fenerbahçe Beko, Bologna karşısında seriyi sürdürmek istiyor.

Basketbolda THY EuroLeague'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

EuroLeague'de oynadığı son 5 müsabakayı kazanan ve bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler; 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

Ligde çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan İtalya temsilcisi ise 16. sırada yer alıyor.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: "Bologna, başantrenör değişikliğinden bu yana gerçekten iyi gidiyor ve maçlarını kazanıyorlar. Endişelenmemiz gereken şeylerden biri savunma baskısı. Gardları çok fiziksel. Hücumda, şut bulabilen uzunları ve Belinelli'nin topsuz perdelemeleriyle çok fazla sorun yaratabiliyorlar."

Arturs Zagars[Fenerbahçe]: "Açıkçası, zorlu bir hafta geçirdik. Bu yüzden şimdi enerjimizi toplamalı ve önümüze bakmalıyız. EuroLeague'de hiçbir maç kolay değildir. Bugün ve yarın hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Taraftarlarımız lütfen bu zamana kadar olduğu gibi gelip bize destek olmaya devam edin. Evimizde oynamak harika. Biz de sahamızı korumak için elimizden geleni ortaya koyarak daha iyi bir iş çıkarmalıyız."