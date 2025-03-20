Fenerbahçe Beko bugün Monaco deplasmanına konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 30. haftasında deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?

Sarunas Jasikevicius: "Monaco, EuroLeague'deki en iyi takımlardan biri. Bizim için sezonun en zor maçlarından biri olacak. Her zaman büyük maçlarda olduğu gibi, bu maçta da kolay sayılar belirleyici rol oynayacak. Çok yetenekli gardlarının yanı sıra, diğer pozisyonlarda da iyi oyuncuları var. Bütün takım ama özellikle de gardları için, işleri mümkün olduğunca zorlaştırmalıyız. Bu yüzden, umuyorum ki istediğimizi başaracağız."

Errick McCollum: "EuroLeague'de deplasmanda oynamak her zaman zordur. Özellikle de Play-Off pozisyonu için mücadele eden bir takımla. Zor olacağını biliyoruz. İyi bir guard oyunları var. Bunu kontrol altında tutmaya çalışmamız önemli olacak. Agresif olmalı, onlar için işleri zorlaştırmalı, rakibimizi zor şutlara yönlendirmeli ve kolay geçiş hücumu sayılarını ortadan kaldırmalıyız."