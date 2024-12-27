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Spor

Fenerbahçe Beko bugün Partizan deplasmanında olacak

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırp ekibi Partizan'a konuk olacak.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 09:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko bugün Partizan deplasmanında olacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 18. hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Partizan ekibine konuk olacak. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.

Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı.

İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 9'unu sarı-lacivertliler kazandı, 6 maçta ise Sırbistan ekibi parkeden galibiyetle ayrıldı.

NE DEDİLER?

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve oyunculardan Bonzie Colson, açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius: "Gerçekten iyi oynayan bir rakiple karşı karşıyayız. Oradaki atmosfer muhtemelen dünyanın en iyilerinden biri. Onları kontrol etmek için gerçekten iyi bir guard oyununa ihtiyacımız var. 40 dakika boyunca konsantre olmamız ve özellikle guardlarını kontrol etmemiz gerekiyor."

Bonzie Colson: "Partizan çok yetenekli bir takım. Şu anda gerçekten iyi oynuyorlar. Ama bizim hazırlıklarımız daha önemli. Prensiplerimize, hücumumuza, savunmamıza odaklanıyoruz ve daha iyi olmaya çalışıyoruz. Hazırlanmak için birkaç günümüz vardı. İyi ilerliyoruz ve sadece bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor."

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