İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Bursa'da kayıp: Üst üste 2. yenilgi
Fenerbahçe Beko, Bursa'da kayıp: Üst üste 2. yenilgi

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bursaspor'a 89-83 mağlup olarak ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.

AA29 Mart 2026 Pazar 23:02
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 75-75 biten karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 89-83 yendi.

Bursaspor bu sonuçla 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve ligdeki 7. galibiyetine imza attı.

Fenerbahçe Beko üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 10, Smith 27, Konontsuk 8, Nnoko 8, Georges-Hunt 2, Childress 18, Berk Akın 9, Delaurier 5, King 2

Fenerbahçe Beko: Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen, Birch 6, Metecan Birsen 2, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 11, De Colo 2, Silva 6, Zagars 21

1. Periyot 16-19

Devre: 39-32

3. Periyot: 65-56

Normal süre: 75-75

5 faulle çıkanlar: 42.33 Boston, 43.32 Birch, 44.44 Zagars (Fenerbahçe Beko)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.