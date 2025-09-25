Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8. kez kazandı

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 85-83 galip tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

- FENERBAHÇE KUPAYI 8. KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 8. kez zafere ulaştı.

Kupada 19. kez sahneye çıkan sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı.

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süren sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69, 2016-2017 sezonunda Banvit'i 75-64 yenerken Beşiktaş GAİN'i de 85-83 mağlup ederek 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

- FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A KARŞI 3. FİNALİ DE KAYBETMEDİ

Geçen sezon ligde play-off finali ve Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen iki takımın üçüncü finalinde de Fenerbahçe Beko salondan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligde oynanan play-off finalinde seriyi 4-1 ile galip tamamlayarak, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde de siyah-beyazlı rakibini 104-81 mağlup etmeyi başardı.

- SADETTİN SARAN 3 GÜNDE KUPA KAZANDI

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilerek sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Saran, son düdüğün çalmasıyla büyük sevinç yaşadı. Sadettin Saran, müsabakanın ardından oyuncuları kutladı.

- İLK PERİYOTTA 2 ANONS

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte iki takım taraftarları da takımlarına yoğun destekte bulunurken ilk anons 22. saniyede yapıldı.

Salon içinde patlayıcılardan kaynaklı yoğun patlama seslerinin yankılanması üzerine maçın hakemi anons yapılmasını talep etti. Anonsun ardından taraftarlar sadece tezahürat yaparak takımlarına desteğini sürdürdükten sonra bitime 3 dakika 30 saniye kala tribünleri sakinliğe davet eden ikinci anons yapıldı.

Son periyotta maçın bitmesine yaklaşık 6 dakika kala üçüncü anons gerçekleştirildikten sonra maçın hakemleri soyunma odasına gitti. Daha sonrasında emniyet güçleri Beşiktaş taraftarlarının arasına girerek bazılarını tribünden çıkardı.

- BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA İZLEDİ

38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Bakan Bak'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı eşlik etti.

- FENERBAHÇELİ ESKİ YÖNETİCİLER MAÇTA

Fenerbahçe Kulübünde eski başkanı Ali Koç yönetiminde görev yapan Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, Burak Çağlan Kızılhan başta olmak üzere birçok eski yönetici karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Eski yöneticiler maçın sona ermesinin ardından kupa sevincini sarı-lacivertli taraftarlarla kutlarken, başkan Sadettin Saran eski yöneticilerin yanına gelerek taraftarlarına alkışlattı.

- TARIK BİBEROVİC DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe Bekolu oyuncu Tarık Biberovic ikinci yarıya devam edemedi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde 5 dakika 38 saniye süre alan sarı-lacivertli oyuncu, yaşadığı mide rahatsızlığı sonrasında oyundan çıkarak doğrudan soyunma odasına gitti.

- BEŞİKTAŞ 2 KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için 3 kere parkeye çıkan Beşiktaş GAİN ikinci kez zafere ulaşamadı.

1986-1987 sezonunda kupayı Karşıyaka'ya kaybeden siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda ise Anadolu Efes'e karşı oynadığı müsabakadan zaferle ayrılarak müzesine ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı koydu.

Beşiktaş 3. kez finale çıktığı organizasyonda sarı-lacivertli rakibine mağlup oldu.

- CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN ŞAMPİYONLARI

