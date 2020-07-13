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Spor

Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel'i transfer ediyor

Fenerbahçe Beko'da transferler devam ediyor. Başantrenör Igor Kokoskov, Danilo Barthel'i transfer etmek istiyor.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:57
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Fenerbahçe Beko'da başantrenörlüğe Igor Kokoskov'un getirilmesinin ardından art arda transferlerini açıklayan sarı - lacivertlilerin bir isme daha imza attırması an meselesi.

Bayern Münih, 4 yıldır takımda bulunan uzun forvet pozisyonunda oynayan Danilo Barthel'in yurt dışında yeni bir meydan okuma için takımdan ayrıldığını açıkladı.

28 yaşındaki Alman oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe Beko'ya transfer olması bekleniyor.

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Sarı - lacivertliler daha önce Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnny Hamilton'ın transferlerini duyurmuştu.

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