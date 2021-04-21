Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'ya kaybetti

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği Play-Off çeyrek final serisinin ikinci maçı 23 Nisan Cuma günü TSİ 20.00'de yine Rusya'da Megasport Arena'da oynanacak.
SALON: Megasport Arena
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvaya)
CSKA MOSKOVA: Hackett 20, Hilliard, Shengelia 6, Kurbanov 2, Eric 4, Strelnieks 6, Voigtmann 12, Lundberg 7, Clyburn 20, Ukhov 6, Antonov 9
FENERBAHÇE BEKO: De Colo 27, Melih Mahmutoğlu, Guduric 11, O'Quinn 11, Barthel 6, Brown
12, Perez, Biberovic 9, Kenan Sipahi, Berkay Candan
1. PERİYOT: 28-23
DEVRE: 53-44
3. PERİYOT: 64-66