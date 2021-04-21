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Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'ya kaybetti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 92-76 yenilerek seride 1-0 geriye düştü. Sarı-lacivertlilerde Nando de Colo kaydettiği 27 sayıyla maçın skoreri oldu.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:27 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 23:27
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Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği Play-Off çeyrek final serisinin ikinci maçı 23 Nisan Cuma günü TSİ 20.00'de yine Rusya'da Megasport Arena'da oynanacak.

SALON: Megasport Arena

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvaya)

CSKA MOSKOVA: Hackett 20, Hilliard, Shengelia 6, Kurbanov 2, Eric 4, Strelnieks 6, Voigtmann 12, Lundberg 7, Clyburn 20, Ukhov 6, Antonov 9

FENERBAHÇE BEKO: De Colo 27, Melih Mahmutoğlu, Guduric 11, O'Quinn 11, Barthel 6, Brown

12, Perez, Biberovic 9, Kenan Sipahi, Berkay Candan

1. PERİYOT: 28-23

DEVRE: 53-44

3. PERİYOT: 64-66

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