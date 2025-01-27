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Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-73 mağlup etti.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 00:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko deplasmanda hata yapmadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol,Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe Beko, 78-73'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko galibiyet sayısını 15'e yükseltti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 11'inci kez mağlup oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 18, Starks 21, Emircan Koşut 2, Zagorac, Erdi Gülaslan 3, Sajus 10, Love 12, Bruinsma 5, Ata Kahraman

Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 21, Tarık Biberovic 10, Guduric 9, Zagars 1, Birch 7, Melli 4, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 5, Colson 13

1. Periyot: 19-11

Devre: 40-31

3. Periyot: 52-52

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